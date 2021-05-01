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01 May 2021 - 10:18- Yaşam G: 01 May 2021 - 10:21

KUVVETLİ RÜZGAR!

Mayısın ilk günü hava sıcaklıkları normalin üstünde olacak. Havanın bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatılı yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli esecek.

( Haber Merkezi)

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01 May 2021 - 10:18 Malatya- Yaşam

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