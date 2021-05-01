BATTALGAZİ’DEKİ GENÇLİK YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla büyük takdir toplamayı başaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte Mart ayında yapımına başlanılan Hanımın Çiftliği Mahallesi’ndeki 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde yapılacak olan Basketbol sahasında incelemelerde bulundu. Gençlik ve spor yatırımları kapsamında milyonluk yatırımlarının startını veren Başkan Güder, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Basketbol sahası çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Güder, “Gençlerimize verdiğimiz sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. (BÜLTEN)