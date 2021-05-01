GÜRKAN: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
İçinden geçtiğimiz süreç ülkemiz adına ve dünya ülkeleri adına sıkıntılı bir süreç. Covid 19 ülkemizde ve şehrimizde üst seviyeye ulaştı. Önümüzdeki Perşembe gününden itibaren de kapalı bir yapı oluşacak. Kapalı olunan dönemler içerisinde vatandaşlarımız gayet müsterih olsun, rahat olsun. Biz vatandaşlarımızın yemekleriyle, ekmekleriyle, diğer market ihtiyaçlarıyla ilgili bütün tedbirler belediyemiz tarafından alınmıştır.Gerek Esenlik, gerek MEGSAŞ, gerekse BELSOS şirketlerimizin her türlü tedbirleri aldığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca şimdiye kadar hangi vatandaşımız bizlere ulaşmışsa onların talep ve ihtiyaçları muhakkak yerine getirilmiştir. Yemekleri, içecekleri, giyecekleri ve engelli vatandaşlarımızın gideceği yerlere nakilleriyle ilgili ihtiyaçları karşılanmaktadır
şeklinde konuştu. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.