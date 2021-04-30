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30 Nis 2021 - 17:40- Gündem G: 30 Nis 2021 - 17:48

Kafe yapım işi!

Battalgazi Belediyesi ihaleyle kafe yaptıracak.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "KAFE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

30 Nis 2021 - 17:40 Malatya- Gündem

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