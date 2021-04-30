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30 Nis 2021 - 17:31- Eğitim G: 30 Nis 2021 - 17:39

65 sözleşmeli personel alımı!

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Sözleşmeli   personel   çalıştırılmasına   ilişkin   olarak   28   Haziran   2007   tarihli   Resmi Gazete’de  26566  Sayı  ile  yayımlanan  esasların  Ek  2.  Maddesi  (b)  bendinde  belirtilen  yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# akademik kadro, personel alımı, üniversite, eğitim

30 Nis 2021 - 17:31 Malatya- Eğitim

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