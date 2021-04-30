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30 Nis 2021 - 17:07- Spor G: 30 Nis 2021 - 17:26

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 39.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Ligin 39. haftasında 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. Süper Lig'in 39.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN
20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık

2 MAYIS PAZAR
16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

30 Nis 2021 - 17:07 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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