HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Ligin 39. haftasında 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. Süper Lig'in 39.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık



2 MAYIS PAZAR

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya



3 MAYIS PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu