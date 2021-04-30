Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü

Alınan bilgiye göre kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkisinde meydana geldi.

Kaygan zeminin de etkisiyle traktör ile kamyonun çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem traktör hem de kamyon devrildi. Kazada traktörün sürücüsü Nurettin Ayargil (66) hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.