Rektör Kızılay'dan Tercih Tavsiyesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (TVNET) Esra Esen Atayeter'in sunduğu "Kampüs Yolunda" programının canlı yayın konuğu oldu. Programda İnönü Üniversitesi’ni anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiye



Pandemi sürecindeki eğitim öğretim uygulamalarına değinen Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin sahip olduğu donanım ve yeterli altyapıyla uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde uyguladığının altını çizdi. Üniversite eğitiminde kampüs hayatının önemine vurgu yapan Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 7 bin dekarlık çok güzel bir kampüse sahip olduğunu, bu kampüsün Dünya Yeşil Kampüs (Green Metric) sıralamasında bu yıl 340’ıncı sıraya yükseldiğini belirtti. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin rahatlıkla Malatya’yı tercih edebileceklerini dile getiren Kızılay, ayrıca Malatya’nın çok güvenli ve yaşanabilir bir kent olduğuna vurgu yaptı.

Kızılay sSD-Y)on olarak tercih yapacak öğrencilerin yeterli ve donanımlı akademik kadrosu olan, iyi bir altyapısı ve kampüsü bulunan, sosyal ve kültürel yönü güçlü üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti. ( İHA)