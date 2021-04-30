PKK/KCK propagandacısı serbest kaldı!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma kapsamında PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 adet PKK/KCK örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.Ö. (28) Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.