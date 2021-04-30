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30 Nis 2021 - 15:31- Asayiş G: 30 Nis 2021 - 15:41

PKK/KCK propagandacısı serbest kaldı!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapan bir şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet PKK/KCK örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma kapsamında PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 adet PKK/KCK örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.Ö. (28) Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ( Haber Merkezi)

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30 Nis 2021 - 15:31 Malatya- Asayiş

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