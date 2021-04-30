PKK/KCK propagandacısı serbest kaldı!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma kapsamında PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 adet PKK/KCK örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.Ö. (28) Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ( Haber Merkezi)