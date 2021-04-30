Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.

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Malatya’da şiddetli rüzgâr nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Battalgazi ilçesinde rüzgârın etkisiyle ağaç kırılıp otomobilin üstüne düştü.

Battalgazi ilçesinde maddi hasarla atlatılan şiddetli fırtınada sıkıntı yaşandı. Olay yerine polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli gelerek aracı kurtardı.

(İHA)