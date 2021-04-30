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30 Nis 2021 - 12:52- Gündem G: 30 Nis 2021 - 13:03

O KARARDAN GERİ DÖNÜLDÜ!

TTBP Başkanı alkol satışı yasağının kalktığını duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışı yasağının geldiği belirtildi. Özellikle sosyal medyadan alınan tepki ile olay gündeme taşındı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, tam kapanma sürecinde uygulanacağı belirtilen alkollü içki satış yasağının kalktığını söyleyerek  "Herkese hayırlı olsun" dedi.

(Haber Merkezi)

30 Nis 2021 - 12:52 Malatya- Gündem

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