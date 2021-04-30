30 Nis 2021 - 12:44- Siyaset

Tüm ilçelerde örgütlendiler!

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Kadın kolları tüm ilçeler de örgütlendi. Darende, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ilk kez CHP İlçe Kadın Kolları yönetimi oluşturuldu.