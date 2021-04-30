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30 Nis 2021 - 12:44- Siyaset G: 30 Nis 2021 - 12:59

Tüm ilçelerde örgütlendiler!

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Kadın kolları tüm ilçeler de örgütlendi. Darende, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ilk kez CHP İlçe Kadın Kolları yönetimi oluşturuldu.
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2020 yılı Mart ayında göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın açıklamasında,

Malatya Kadın Kolları İl Örgütü olarak tüm ilçelerimizde örgütlenmemizi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle Battalgazi'de Ayşe Şahin, Yeşilyurt'ta Ayşegül Şenol, Arguvan'da Gül Nilay Mıllaoğlu, Arapgir'de Gülderen Şahin, Akçadağ'da Şehriban Vural, Hekimhan'da Fatma Keçeli, Yazıhan'da Semiha Albayrak, Doğanşehir'de Yeliz Varol ve yönetimi yeni kurulan ilçelerimiz Pütürge'de Filiz Türkeri, Doğanyol'da Filiz Cengiz, Darende'de Özlem Sürenkök, Kuluncak'ta Bağdat Yıldırım, Kale'de Zübeyde Aktaş başkanlarımız ile Kadın Kollarımızı oluşturduk

ifadelerini kaydetti.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ"

Açıklamalarının devamında Aydın  şu ifadelere yer verdi:

Bundan sonraki süreçte il kadın kolları yönetimi olarak, ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleriyle gücümüze güç katacağız.
Kentimizin dört bir yanında, kadının insanca bir yaşam kurmasına, güvenli, özgür ve eşit bireyler olarak yaşamasına katkı sağlamak için mücadeleyi büyütmeye, tüm mahallelerimizde örgütlenmeye devam edeceğiz. Kadın örgütlenmemizde desteklerini esirgemeyen başta CHP Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba ve CHP Malatya İl Başkanımız Enver Kiraz olmak üzere tüm ilçe başkanlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.

(Haber Merkezi)

# chp, kadın kolları, malatya

30 Nis 2021 - 12:44 Malatya- Siyaset

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