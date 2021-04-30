Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak
Sözde soykırım iddialarına karşı 57. Hükümet döneminde Genel Başkanımız Başbakan Yardımcısı Sn. Devlet Bahçeli başkanlığında “Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu (ASİMKK)” kurulmuş, dezenformasyon engellenmeye çalışılmıştır. Bu Kurulun TBMM Meclisimiz tarafından tekrar kurulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında;
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soykırım iftira ve iddiaları için mecliste kınamak yetmiyor. 25 Mayıs 2001 yılında, 57'nci hükûmet zamanında, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli başkanlığında
Asılsız Soykırımı İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu” yani “ASİMKK” kurulmuş olup devletimizin maruz kaldığı haksız ve asılsız iddialar için soykırım iddialarına ilişkin çalışmalar yapmış ve başarılı da olmuşlardır.
Bugün Gazi Meclisimize ve Başkanlığınıza düşen bir görev var. 2001 yılında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun kurularak tekrar hayata geçirilmesidir.
İfadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.