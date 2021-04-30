30 Nis 2021 - 09:48- Siyaset

Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!

57.hükümet döneminde kurulan Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun tekrardan kurulmasını talep eden MHP'li Fendoğlu, meclise seslendi. Kurulun, tekrardan bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Fendoğlu, kurul çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi.