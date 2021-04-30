GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Nisan yağmurları ayın bitişinde etkisini göstermeye başladı. Gün boyu havanın yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârlar kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek.

( Haber Merkezi)