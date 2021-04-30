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30 Nis 2021 - 10:41- Yaşam G: 30 Nis 2021 - 10:59

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından günlük hava tahmin raporu açıklandı. Gün boyu havanın yağışlı olması bekleniyor.
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Nisan yağmurları ayın bitişinde etkisini göstermeye başladı. Gün boyu havanın yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârlar kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek.

( Haber Merkezi)

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30 Nis 2021 - 10:41 Malatya- Yaşam

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