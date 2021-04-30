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30 Nis 2021 - 09:41- Gündem G: 30 Nis 2021 - 09:45

Erbaş'tan, DEAŞ ve FETÖ tanımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ için ‘şiddetle karıştırılmış dini anlayış’ tanımını yaptı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi. Konferansta sürekli hizmet anlayışına dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş, “Ne kadar faydalı işler yaparsanız o kadar çok hayırlı bir insan olursunuz. Şimdiden işin başında buna niyet etmek lazım” dedi.

DOĞRU BİLGİ MESAJI

Sözlerine, DEAŞ ve FETÖ üzerinden devam eden Erbaş,

Doğru dini bilgiyi bizim insanımıza, gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Doğru dini bilgi ile donatmazsak ya hurafe ile ya da şiddet karıştırılmış bir din anlayışı ile karşı karşıya kalıyor insanlık. Ve bu ikisinden de çok çekiyoruz. Şiddet karıştırılmış dini anlayışı önlemezseniz işte terör örgütü haline geliyor. İşte DEAŞ bunun en önemli örneğidir. FETÖ de bunun başka bir örneğidir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak doğru dini bilgiyi insanımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz

açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını söyleyen Erbaş, misyon tanımı yaptı. Başkan Erbaş, sözlerinin devamında

Misyonumuz, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Dinin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini, din eğitimi yaptığımız Kur’an kursları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve eğitim merkezlerini yönetmek

ifadelerini kaydetti. (İHA)

30 Nis 2021 - 09:41 Malatya- Gündem

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