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29 Nis 2021 - 22:17- Gündem G: 29 Nis 2021 - 22:34

2 Mayıs'a kadar geçerli olacak!

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.
İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık

denildi. (İHA)

# iş yeri, genelge, tam kapanma, muaf, İçişleri bakanlığı

29 Nis 2021 - 22:17 Malatya- Gündem

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