2 Mayıs'a kadar geçerli olacak!

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.
İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık
denildi. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.