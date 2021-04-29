Esnafa 5 milyarlık destek!

Bakan Varank, sosyal medya hesabından “Covid-19’dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını” detaylarını içeren bir fotoğraf paylaştı. Varank paylaşımında,
KOSGEB’den 5 milyar TL'lik destek programı Covid-19’dan etkilenen imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki Start-up'lar; mikro işletmeler 30 bin TL’ye, küçük işletmeler 75 bin TL’ye kadar, 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz desteklenecek
dedi.
Bakan Varank, söz konusu programdan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar’ın faydalanabileceğini kaydetti. Varank’ın paylaşımına göre, programdan yararlanma kriterlerinin Covid-19 öncesi faal olan, gelir kaybına uğramış, istihdamını muhafaza eden ve nakit akışı bozulmuş işletmeler olarak kaydedildi.
ÖDEMELER 2024 YILINDA
Program bütçesinin 5 milyar TL olarak ifade edildiği paylaşımda, mikro işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira destek verileceği belirtilirken, geri ödemelerin 2024’ten itibaren dörder aylık dönemlerde 6 taksit olarak ödeneceği kaydedildi.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.