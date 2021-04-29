YMS KOMŞUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Süper Lig'in 38. Haftasında deplasmanda Sivasspor'un konuğu olan Yeni Malatyaspor, başa baş giden karşılaşmada rakibinin son dakikalarda bulduğu gole engel olamayarak mücadeleden puansız ayrıldı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü 88.dakikada Jorge Felıx Munoz Garcıa kaydetti.
MAÇTAN NOTLAR
2. dakikada Fajr'in pasıyla topla buluşan Gradel, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girmeyi başardı. Kaleye vuruşunda top üsten auta çıktı.
12. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafası ile kaleye göndermek istedi top üstten auta çıktı.
16. dakikada Fofana'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay, şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
32. dakikada Erdoğan ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
35. dakikada Gradel'in ortasında topla buluşan Kayode kaleyi hedef aldı. Hadebe ‘nin dokunduğu topu Ertaç kontrol etmeyi başardı.
38. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda Ertaç topu çıkartmayı başardı.
41. Fofana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh, sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ali golü önledi.
46. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
64. dakikada Hadebe'nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top dışarı çıktı.
88. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
DG Sivasspor: Ali xx, Camara xxx, Caner xxx, Ahmet xx (Boyd dk. 61 xx), Uğur xx, Claudemir xx (Felix dk. 79 xxx), Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx (Robin dk. 90 ?), Kayode xxx (Kone dk. 79 x)
Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Hadebe xx, Chebake xx, Hafes xx, Zeki xx (Mallan dk. 90 ?), Ahmed xx (Topalli dk. 90 ?), Umut xx (Mustafa dk. 61 xx), Fofana xx, Tetteh xx, Kubilay xx (Olcay dk. 82 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.