Erkenek Tüneli'nde kaza:1 ölü

Edinilen bilgiye göre Malatya-Gölbaşı karayolunda bulunan Erkenek Tüneli'nde seyir halindeki Derviş Açıkgöz (73) yönetimindeki 31 PB 996 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan 50 KA 164 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Tünel içerisinde yaşanan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 71 yaşındaki eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü 112 ambulansı ile Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile bir süre kontrollü geçişin sağlandığı trafik akışı normale döndü.

(İHA)