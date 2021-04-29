Yeşilyurt Belediyesi reklam alımı yapacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Yeşilyurt Belediyesi, REKLAM VE MATBAA MATERYALLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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