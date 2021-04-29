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29 Nis 2021 - 17:22- Gündem G: 29 Nis 2021 - 17:36

Yeşilyurt Belediyesi reklam alımı yapacak

Yeşilyurt Belediyesi reklam ve matbaa materyalleri alım ihalesi yayınladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Yeşilyurt Belediyesi, REKLAM VE MATBAA MATERYALLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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29 Nis 2021 - 17:22 Malatya- Gündem

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