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29 Nis 2021 - 17:08- Spor G: 29 Nis 2021 - 17:20

Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 40, 41 ve 42. hafta programlarını açıkladı.

Şükran Malkoç
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig'de son üç hafta müsabakaları aynı gün ve saatte oynanacak. Buna göre, Yeni Malatyaspor ligin 40.haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Ligin 41.haftasında 11 Mayıs Salı günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Hatayspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, 42.haftada 15 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da İstanbul Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de son 3 haftanın programı şöyle:

40.hafta-8 Mayıs Cumartesi-saat:20.30

Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir Stadı)

Sivasspor-Başakşehir (yeni 4 Eylül Stadı)

Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi Stadı)

Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk Stadı)

Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat henüz belli değil)

Göztepe-Konyaspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman Stadyumu)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Stadyumu)

41.hafta-11 Mayıs Salı-saat:20.30

Alanyaspor-Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

Gaziantep-Rizespor (Kalyon Stadyumu)

Yeni Malatyaspor-Hatayspor (Yeni Malatya Stadyumu)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman Stadyumu)

Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk Stadyumu)

Fenerbahçe-Sivasspor (Ülker Stadyumu)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

42.hafta-15 Mayıs Cumartesi-saat:20.30

MKE Ankaragücü-Alanyaspor (Eryaman Stadyumu(

Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadyumu)

Rizespor-Başakşehir (Çaykur Didi Stadı)

Hatayspor-Gaziantep (Antalya Atatürk Stadı)

Fatih Karagümrük-Denizlspor (Stat henüz belli değil)

Antalyaspor-Konyaspor (Antalya Stadyumu)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)

Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

Galatasaray-Yeni Malatyaspor (Türk Telekom Stadyumu)

# malatyaspor, yms
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29 Nis 2021 - 17:08 Malatya- Spor

Muhabir Şükran Malkoç

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