70 Araştımacı Alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) BÜNYESİNDE

GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR." bilgileri yer aldı.

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