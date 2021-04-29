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29 Nis 2021 - 14:27- Gündem G: 29 Nis 2021 - 15:46

Ali Evren: Şiddetle, nefretle kınıyorum!”

Malatya Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ABD başkanı Joe Biden’in 1915 yılı Ermeni soykırımı açıklamasını şiddetle kınadı.
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Evren, konuyla ilgili şu şekilde konuştu

Yeri gelince Türkiye müttefikimiz, bu nasıl müttefiklik bir avuç ermeni lobisinin sözü ile soykırım diyorsunuz. Ecdadımız her zaman mazlumun yanında yer almıştır.ABD, demokrasi getiriyoruz diye girdiği ülkelerde insanları katlediyor buna da demokrasi diyorlar. ABD’nin savaş yaşadığı Afganistan, Suriye, Filistin, Arıkan, Libya, Irak, Pakistan, Nijerya, Yemen, ve Afrika ülkelerine yapılan zulümlerde kadın çocuk yaşlı demeden hepsi ölmektedir.Amerika tarihçisi Prof. J.MeCarthy’in 1912-1922 yıllarında ermeni çetelerinin ülkemizdeki Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Halep gibi illerde vatandaşlarımıza yapmış olduğu katliamların sayısının 1.096.714 kişi olduğunu açıklıyor. Ülkemizi, milletimizi bölmek için yapılan her türlü oyunları artık herkes tarafından bilinmedir. Bu oyunlara bu millet kanmaz.  Bilinmelidir ki demokrasiye, barışa önem veren güçlü Türkiye Cumhuriyeti, bu tür söylemlere boyun eğecek bir devlet değildir.Şanlı tarihimiz, hiçbir zaman leke sürülemeyecek kadar temizdir. Bu sözde ermeni soykırımı yalanı ortaya atan ABD’nin tarihi ise bir o kadar kan, gözyaşı ve soykırım acılarıyla doludur. Haksız, mesnetsiz, tarihi belgelere dayalı olmayan açıklama ABD başkanı Biden’ın tarihi gerçekleri çarpıtan soykımı tanıması bizim için yok hükmündedir. Soykırım ile ilgili yapılan tüm açıklamaları da şiddetle nefretle kınıyorum.

29 Nis 2021 - 14:27 Malatya- Gündem

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