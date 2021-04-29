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29 Nis 2021 - 13:05- Yaşam G: 29 Nis 2021 - 13:27

BULUTLAR HAKİM!

Havalar gün geçtikçe ısınmaya devam ediyor. Sıcak hava iyiden iyiye kendine gösterirken sıcaklık normallerin üstünde seyrediyor.
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Gün boyunca havada bulutlar hakim olmasına rağmen sıcaklık normalin 3 ile 6 derece üstünde seyredecek.

Hava gün boyu parçalı bulutlu olacak aynı zamanda batılı yönlerden esen hafif, yer yer orta kuvvette rüzgar etkisini gösterecek.

(Haber Merkezi)

# hava, sıcaklık, bulut

29 Nis 2021 - 13:05 Malatya- Yaşam

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