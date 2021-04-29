Busabah Malatya Busabah Malatya
29 Nis 2021 - 10:48- Yaşam G: 29 Nis 2021 - 10:59

Fışfış tatlısına Ramazan ilgisi

Ramazan ayında iftar sofranın en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı, diğer ismi ile fışfış tatlısı büyük ilgi görüyor. Osmanlı sarayının en lezzetli tatlısı olarak bilinen fışfış tatlısı, Ramazan ayında sofralarda sıklıkla tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya’da fışfış tatlısı imalatı yapan ev yemekleri işleticisi Nalan Sakar, fışfış tatlısının geçmişten günümüze gelen bir tatlı olduğunu belirtti. Sakar, “Fışfış tatlısı annelerimiz ve annelerimiz tamamen mutfakta yaptığı bir tatlıydı. Biz bu yöresel ürünümüzü kaybetmemek için tekrar canlandırmak için yapmayı denedik. İmalatına başladığımızdan bu yana çok güzel dönüşler oldu" ifadelerini kullandı.
Fışfış tatlısının hem ekonomik hem de hafif bir tatlı olmasından tercih edildiğine dikkat çeken Nalan Sakar, “Yaptığımız fışfış tatlısı tamamen doğal, glikoz içermiyor. Malatya pancar şekerinden yapıyoruz. Evde de kolay yapılan bir tatlı. Kullandığımız malzemeler yumurta, yoğurt, kabartma tozu. Bu malzemeler çukur bir kapta iyice karıştırılır, un ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. Çukur bir kaba sıvı yağ konur, iyice ısıtılır, kızgın yağa kaşıkla parça parça atılarak kızartılır. Soğuk şuruba atılır, şurubunu çektikten sonra servis tabağına alınır, kalan şurup üzerine gezdirilir. Afiyetle yenilir” şeklinde konuştu.

(İHA)

29 Nis 2021 - 10:48 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

541 itfaiye eri alınacak! mask
541 itfaiye eri alınacak!
“İşimi de başka şeyler üretmeyi de çok seviyorum” mask
“İşimi de başka şeyler üretmeyi de çok seviyorum”
Macit üreticileri bir kez daha uyardı mask
Macit üreticileri bir kez daha uyardı
Malatya’da 16 kişi vefat etti mask
Malatya’da 16 kişi vefat etti
Yine Dilek, yine sulama kanalı mask
Yine Dilek, yine sulama kanalı
MALATYA YAĞIŞ BEKLİYOR! mask
MALATYA YAĞIŞ BEKLİYOR!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ mask
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM” mask
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”
Silahlı kavgada 4 tutuklama mask
Silahlı kavgada 4 tutuklama
“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır” mask
“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır”

GALERİ

CHP’li Ağbaba’dan yeni iddia! mask
CHP’li Ağbaba’dan yeni iddia!
Sera'da Çilek! mask
Sera'da Çilek!
Fiyatlar düştü alım arttı! mask
Fiyatlar düştü alım arttı!
Kovalamacaya 9 bin TL ceza! mask
Kovalamacaya 9 bin TL ceza!
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor mask
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL