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29 Nis 2021 - 09:18- Asayiş G: 29 Nis 2021 - 09:37

İki aile arasında kavga, 10 yaralı!

Malatya’da, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre olay, Battalgazi İlçesi Boran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki taraftan da 1'i ağır toplam kişi 10 yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı.

29 Nis 2021 - 09:18 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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