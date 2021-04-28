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28 Nis 2021 - 18:33- Ekonomi G: 28 Nis 2021 - 18:40

Büyükşehir, beton boru alımı yapacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, beton boru satın alacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İLÇE YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON BORU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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28 Nis 2021 - 18:33 Malatya- Ekonomi

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