28 Nis 2021 - 17:54- Yaşam

Esnaf, memleketi ‘hayalete’ benzetti!

Aslında neredeyse tüm çalışan dışında kalan kesimi içerde tutmaya çalışan hükümet, rakamlarla yok saydığı işsiz nüfusu öyle ki artık görünür de kılmak istemiyor. Tam kapanma adı verilen ama pek de tam kapanmaya benzemeyen koronavirüs tedbir uygulamasını, vatandaş anlamakta güçlük çekiyor. Vatandaş, küçük esnafın kapatılması durumunda Malatya’nın ‘hayalet şehre’ döneceğini ifade ediyor.