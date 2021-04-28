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28 Nis 2021 - 17:54- Yaşam G: 28 Nis 2021 - 18:25

Esnaf, memleketi ‘hayalete’ benzetti!

Aslında neredeyse tüm çalışan dışında kalan kesimi içerde tutmaya çalışan hükümet, rakamlarla yok saydığı işsiz nüfusu öyle ki artık görünür de kılmak istemiyor. Tam kapanma adı verilen ama pek de tam kapanmaya benzemeyen koronavirüs tedbir uygulamasını, vatandaş anlamakta güçlük çekiyor. Vatandaş, küçük esnafın kapatılması durumunda Malatya’nın ‘hayalet şehre’ döneceğini ifade ediyor.

Belgizar Abiri Şimşek
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Malatyalılar, kısmi kapanma gibi duran tam kapanmayı değerlendirirken birbirinden farklı yorumlarda bulundular. Özellikle küçük esnafı kapatan diğer taraftan da büyük zincir mağaza, market, fabrikaların çalışmasına izin veren uygulama, vatandaştan tepki topluyor. BUSABAH TV mikrofonlarını uzattığımız vatandaşlara deyim yerindeyse bir dokunup bin ah işittik.

Malatyalı esnaf ve vatandaşlardan gelen tepkiler şöyle:

“Tam kapanma kararı iyi bir karar değil. Devlet destek verse, bir yerde tamam diyeceğiz ama o da yok. Memura bir şey olmuyor. Bunu çeken küçük esnaf.”
“Ödemelerimiz var. Bankalar kredi kartlarını bir ay ertelesinler. Mayıs ayında 10 gün açığız ama ay sonunda bir dünya çekimiz var. Devletimiz, kredilerimizi, çeklerimizi en azında bir ay ertelesin. Koronavirüs en çok küçük esnafı etkiledi.”
“17 günlük tam kapanma deniliyor. Bu aslında tam kapanma değil. Ekmek almaya gidiyoruz deyip ailece geziyorlar.”
“Herkes için tam kapanmayı mantıklı buluyorum. Kurallara uyulursa koronovirüs vaka sayısında düşüş olur.”
“10 gün bekliyorduk ama 17 gün oldu. Allah esnafa yardım etsin. Bizim kızdığımız asıl nokta kurumsal mağazaların açık olup da küçük esnafın kapalı olması. Malatya’nın esnafı kapanırsa burası hayalet şehre döner. Sağlık herşeyden önemli. Kapanmasına karşı değiliz ama diğer ulusal mağazalarda kapansın. Haftasonu marketler ana baba günüde gönüyor. Bu nasıl olacak?

# esnaf, tam kapanma, koronavirüs

28 Nis 2021 - 17:54 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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