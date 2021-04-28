Belediye, uçak satacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet, 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı, 450 kg ağırlığında ki uçağın ihale ile satışı. Uçak, 1232 saat gövde ve 1150 saat motor uçuş saatindedir. Pervanesi yıldan dolmuş durumdadır (değişim veya bakım yapılmalıdır). Uçağın, yaşı ve uçuş saatine bağlı olarak ağır bakımları yapılmamıştır." bilgileri yer aldı.

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