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28 Nis 2021 - 18:06- Kültür & Sanat G: 28 Nis 2021 - 18:12

Bakanlık Bilişim Personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "ültür  ve   Turizm Bakanlığı,  Bilgi  Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında   Yönetmelik'in   8’inci   maddesi   uyarınca,   Bakanlığımızca gerçekleştirilecek  sözlü/uygulamalı  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme   ile  10  (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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28 Nis 2021 - 18:06 Malatya- Kültür & Sanat

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