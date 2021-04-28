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28 Nis 2021 - 14:46- Eğitim G: 28 Nis 2021 - 14:50

ÜNİVERSİTELERE TAM KAPANMA!

Üniversiteler ile ilgili 'tam kapanma' süreci belli oldu
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Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.
YÖK, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan “tam kapanma” ile ilgili üniversitelere yazı gönderdi. YÖK tarafından konu hakkında üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.”
(İHA)

# yök

28 Nis 2021 - 14:46 Malatya- Eğitim

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