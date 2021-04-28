Busabah Malatya Busabah Malatya
28 Nis 2021 - 13:31- Asayiş G: 28 Nis 2021 - 13:34

Cep telefonu gasp eden şahıs yakalandı

Malatya’da satın alma bahanesiyle buluştuğu şahsın cep telefonunu gasp ederek kaçan şahıs polise yakalandı.
mask

Edinilen bilgiye göre, müşteki H. K. isimli şahıs internet üzerinden ikinci el sitesinden 3 bin 100 TL değerinde cep telefonunu satışa sundu. O. A. isimli şüpheli ile anlaşıp buluştu. O. A. isimli şüpheli bir apartmana girip para getireceğini beyan ederek apartmanın arka çıkış kapısından kaçtı. Müşteki H.K. dolandırıldığını fark ederek polise müracaat etti. Yürütülen araştırma ve güvenlik kamera incelemelerinde şahsın kimliğini belirleyen ekipler O.A isimli şahsın peşine düştü. Şüpheli şahıs O.A.’nın Yeni Cami civarında kesici aletle tehdit yöntemiyle meydana gelen faili meçhul telefon gasbı olayının da faili olduğu belirlendi.
Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

(İHA)

28 Nis 2021 - 13:31 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor! mask
Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor!
CEZAEVİNDE İNTİHARA TEŞEBBÜS! mask
CEZAEVİNDE İNTİHARA TEŞEBBÜS!
Bir haftada Malatya’da yok yok! mask
Bir haftada Malatya’da yok yok!
KUMARA SUÇÜSTÜ BASKIN! mask
KUMARA SUÇÜSTÜ BASKIN!
Özalper’de Hareketli Dakikalar mask
Özalper’de Hareketli Dakikalar
Silahlı kavgada 4 tutuklama mask
Silahlı kavgada 4 tutuklama
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Aile içi tartışma kanlı bitti mask
Aile içi tartışma kanlı bitti
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ mask
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca mask
Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca

GALERİ

Sera'da Çilek! mask
Sera'da Çilek!
Fiyatlar düştü alım arttı! mask
Fiyatlar düştü alım arttı!
Kovalamacaya 9 bin TL ceza! mask
Kovalamacaya 9 bin TL ceza!
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor mask
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL