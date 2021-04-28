CHP ve AK Parti karşı karşıya!

Doğanşehir Belediye Belediye Başkanı Durali Zelyurt, CHP’nin suç duyusunda bulunduğu iddialara bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başkan Yaptığı açıklamada, CHP’nin iddialarını ‘iftira’ olarak değerlendirdi.

CHP’Lİ KİRAZ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRIYORLAR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanşehir Adliyesi’ne giderek Başkan hakkında

İhaleye fesat karıştırma var, belediye başkan yardımcısına peşkeş çekilmiş, onun kardeşine verilmiş bir arsadan söz ediyoruz. Dört kişi ihaleye giriyor ama en yüksek teklif olan 1 milyon 750 bin lirayı veren kişiye ihale veriliyor. İhale şartnamesinde 15 gün içerisinde şartlar yerine getirilmezse ihale iptal edilir yazıyor. 15 gün içerisinde paranın tamamı ödenmediği halde tapu veriliyor. Daha önce de söyledik bu tapu kimsenin babasının malı değil. İhale iptal edilmeyerek zorlama bir yöntemle belediye başkan yardımcısının kardeşine ihaleyi vermek de ihaleye fesat karıştırmaktır

ifadeleriyle suç duyurusunda bulundu.

AK PARTİ ZELYURT: İFTİRA ATIYORLAR

Başkanın kamuoyu açıklamasında, söz konusu ihalenin CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin iddia ettiği gibi olmadığını söylenildi. Açıklamada, söz konusu arsanın kamu yararı gözetilerek ihale sürecinin tamamlandığı söylendi. Kamuoyu açıklamasının devamında 415 bin TL muammen (tahmini) bedelle çıkılan ihalenin 1 milyon 750 bin TL’ye kadar çıktığına yer verilerek, bu bedelin tamamının tahsil edildiği belirtildi. Hiçbir kişi veya kuruluşa imtiyaz tanınmadığına dikkat çekilerek, belediyenin herhangi bir zarara uğratılmadığı söylendi. Başkan Zelyurt, açıklamasında son olarak

İlgili kişiler hakkında yargı yoluna başvurulacaktır

diyerek CHP hakkında suç duyusunda bulunacağının sinyalini verdi.

(Haber Merkezi)