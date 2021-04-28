T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yeni durağı Malatya!

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Merkezi çadırının yeni durağı Malatya oldu.

İçerisinde, Video Haritalama Teknolojileri, Üç Boyutlu Resim Deneyimi,360 Derece Video Deneyimi ve Bilgi Ekranı gibi faaliyetlerin bulunacağı çadır Malatya’da kuruldu. Yetkililer çadırın 2-3 gün içerisinde tamamlanacağını fakat pandemi sürecinde alınan tam kapanmadan dolayı bayram sonrası ziyaretçilere kapılarını açacaklarını ve 1 yıl Malatya’da olacaklarını belirtti.