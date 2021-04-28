Busabah Malatya Busabah Malatya
28 Nis 2021 - 11:46- Gündem G: 28 Nis 2021 - 11:57

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yeni durağı Malatya!

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Merkezi çadırının yeni durağı Malatya oldu.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Merkezi çadırının yeni durağı Malatya oldu.

İçerisinde, Video Haritalama Teknolojileri, Üç Boyutlu Resim Deneyimi,360 Derece Video Deneyimi ve Bilgi Ekranı gibi faaliyetlerin bulunacağı çadır Malatya’da kuruldu. Yetkililer çadırın 2-3 gün içerisinde tamamlanacağını fakat pandemi sürecinde alınan tam kapanmadan dolayı bayram sonrası ziyaretçilere kapılarını açacaklarını ve 1 yıl Malatya’da olacaklarını belirtti.

# iletişim başkanlığı, malatya, Dijital Gösterim Merkezi

28 Nis 2021 - 11:46 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türkiye, tam kapandı! mask
Türkiye, tam kapandı!
Bozkurtoğlu: Siyasetin Kirli Yüzü! mask
Bozkurtoğlu: Siyasetin Kirli Yüzü!
“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır” mask
“Bu memleketin utanç duyacağı birinci adam Mehmet Çınar’dır”
Malatya Kapanma Sonrası Tam Açıldı! mask
Malatya Kapanma Sonrası Tam Açıldı!
Bina yapım işi mask
Bina yapım işi
Arga ve Akçadağ Adının Tarihçesi mask
Arga ve Akçadağ Adının Tarihçesi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Aile içi tartışma kanlı bitti mask
Aile içi tartışma kanlı bitti
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ mask
TABEL: İLÇEMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE REZİL ETTİ
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca mask
Polis ile şüpheli araç arasında nefes kesen kovalamaca

GALERİ

Sera'da Çilek! mask
Sera'da Çilek!
Fiyatlar düştü alım arttı! mask
Fiyatlar düştü alım arttı!
Kovalamacaya 9 bin TL ceza! mask
Kovalamacaya 9 bin TL ceza!
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor mask
Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor
Malatya’da hareketli dakikalar mask
Malatya’da hareketli dakikalar
Yol inşaatı mezarları yuttu! mask
Yol inşaatı mezarları yuttu!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL