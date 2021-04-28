Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada emekli ikramiyesinin bin 100 TL olduğunu söyledi. 2018 yılından bu yana bayram ikramiyesi olarak emeklinin hesabına yatan bin liranın bu bayramda artması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu beklentiyi enflasyon üzerinden hesaplara yansıttı. Emeklinin merakla beklediği artış oranını, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bin artı enflasyon. Bu da 85 lira ediyor. Biz bunu 100’e tamamlayacağız

sözleriyle anlattı.

(Haber Merkezi)