28 Nis 2021 - 10:58- Yaşam

Sıcaklıklar Normalin Üstünde!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre gün boyunca hava sıcaklığı, yer yer hafif rüzgarlı ve az parçalı bulutlu seyredecek.