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28 Nis 2021 - 10:58- Yaşam G: 28 Nis 2021 - 11:05

Sıcaklıklar Normalin Üstünde!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre gün boyunca hava sıcaklığı, yer yer hafif rüzgarlı ve az parçalı bulutlu seyredecek.
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Yaz yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlarken havalar oldukça ısındı. Hava sıcaklıkları gün boyunca mevsim normallerinin üstünde seyrederken hava yer yer parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenirken, güneyli yönlerden esen hafif rüzgarın yer yer orta kuvvette esebileceği tahmin ediliyor.

(Haber Merkezi)

# hava, sıcaklık, hava durumu, haberler

28 Nis 2021 - 10:58 Malatya- Yaşam

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