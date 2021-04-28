Teyp kasetleri yeniden raflarda yer almaya başladı

1963 yılında da Avrupa’ya sunulan teyp kasetleri, 80’li yıllarda altın çağını yaşadı. 2000’li yıllarda ise kasetin yerini CD’ler aldı. CD’lerin yükselişe geçmesiyle birlikte kasetler, tozlu raflara kaldırıldı.

CD’lerin yanı sıra plaklara yeniden geri dönüşün ardından kasetlere olan ilgi iyice azaldı. Vatandaşlar evlerinde bulunan kasetleri, kutulara koyup çatı katlarına ya da bodrumlara kaldırdı ancak son yıllarda plaklarda olduğu gibi kasetlere de yeniden bir dönüş oldu.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖTERİYOR

80’li yılların gözdesi olan hatta 90’lı yıllarda da zirvede yer alan kasetler, tozlu raflardan çıkarılarak yeniden tezgâhlarda yer almaya başladı. Plakların ardından son yıllarda yeniden yükselişe geçen kasetler, özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor.

Malatya'da, 35 yıldır plakçılık yapan ve işyerinde teyp kaseti de bulunduran emekli astsubay Yıldıray Akçer, kasetin yeniden ilgi görmeye başladığını dolayısıyla da yeniden raflardaki yerini aldığını ifade etti.

Akçer, kasetlerin nostaljik olması nedeniyle ilgi gördüğünü kaydederek,

Plaklar ilk çıktığında fiyat olarak herkesin alabileceği bir seviyedeydi. Çok talep görünce eski dönemler pazardan çekildi, dolayısıyla yeni baskılarında fiyatları yükseldi. İnsanlarda plak hevesi başlamıştı, bu kez de kasete bir dönüş başladı. Hem ücretin yüksekliğinden hem de aynı sanatçının bütün plakları olmadığı için dönem kasetlerini toplamaya başladılar

diye konuştu.

“TALEP ARTTIKÇA RAFLARDA KASETLERİ SÜEREKLİ GÖREBİLİRİZ”

Kasetin yükselişini sürdüreceğini ifade eden Akçer,

Muhtemelen yükselişini sürdürecek çünkü çok talep var. Yurt dışında basıldığını duyuyoruz. Özellikle rock grupları demoda olsa kendi kasetlerini basıyorlar. Talep böyle devam ederse muhtemelen tekrar kasetler gündeme gelecek

dedi.

Akçer, talep arttıkça kasetlerin raflarda yer almaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

Kasetler inanılmaz bir talep görmeye başladı. Bizde, talep arttıkça eskiden müzikle uğraşan ama işyerlerini kapatan ağabeylerimizin dükkânlarından bulduğumuz kasetleri sergilemeye çalışıyoruz. Bu hızla giderse o depolardaki kasetlerde muhtemelen tükenecek dolayısıyla yeniden basıma ihtiyaç olacak. Özellikle gençlerden kasetlere büyük bir talep var. Walkman satışı sırf Malatya’da değil eminim ki her yerde patlamış durumdadır. Ürünün hem nostaljik olması hem dekoratif durması hem de kulağa gelen sesin lezzetli olması gençlerinde kasete olan ilgisini artırdı.

“DEĞERLİ PLAKLAR TESADÜFEN ORTAYA ÇIKIYOR”

1986’dan 1990 yılına kadar Malatya’da Kapalı Çarşı’da kasetçilikle uğraşan ve o dönemde tanıştığı plakların tutkunu olan Akçer, değerli plakların tesadüfen ortaya çıktığını ifade etti.

Askerlik hayatında da plak tutkusundan vazgeçmeyen Akçer,

Plakları biriktirmeye, toplama ve dinlemeye devam ettim. Emekli olduktan sonra plak üzerine bir yer açtım ve plakçılığın Malatya’da başlamasına katkı sunmak istedim

dedi.

Akçer, gençlerin plağa büyük ilgi gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Benim bin 500 kadar plak arşivim vardı. 80’li yıllardan biriktirmeye başladığım için, daha çok yabancı müzik dinlerdik. Burayı açtıktan sonra Anadolu rock, Erkin Koray, Cem Karaca’ya ilginin çok olduğunu gördüm. Bununda arşivini geliştirmeye başladım

dedi.

Bazı insanların ellerindeki değerli plakları satmak için kendisine getirdiklerini ifade eden Akçer,

Satmak için plak getiren insanları daha çok vazgeçirmeye çalışıyorum. Ben bir plak daha satayım, onu da kullansın istiyorum. Eldekini çıkartmaktan ziyade elindekine sahip olsun diye uğraşıyorum. Hatta ne derece değerli olduğunu da anlatıyorum. Almaktan yana değilim; ben istiyorum ki babasından, atasından, dedesinden, amcasından kalan plakları değerlendirsin, ben pikap vereyim, kendi çocuklarına bıraksın. Satmaya gelenlere ilk ben bunu anlatıyorum. ‘Sizde kalsın, ben pikap vereyim, bu plakları çocuklarınıza bırakın’ diyorum. Çünkü bunlar çok değerli materyaller.

Akçer, değerli plaklara hiç ummadıkları yerde rastladıklarını da ifade ederek, şunları söyledi:

Elimize 15-20 plaklık bir lot geldi. İçerisinde 70’li yıllarda Mustafa Özkent’in çok güzel bir albümü çıktı. Üzerinde ‘tamamen yabancı’ yazıldığı için yabancı plak zannedilmiş. Muhtemelen gözden kaçmış, bana gelen plakların içerisinden çıktı. Bu tür değerli plaklar elimize geçtiğinde İstanbul’da bu işlerle uğraşanlarla irtibata geçiyoruz ve koleksiyonerlerle bu değerli plakları buluşturuyoruz. Değerli plaklar tesadüfen ortaya çıkıyor.