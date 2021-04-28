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28 Nis 2021 - 10:14- Siyaset G: 28 Nis 2021 - 10:22

TBMM'DEN BIDEN AÇIKLAMASI:YOK HÜKMÜNDEDİR

TBMM, ABD Başkanı Joe Biden’ının sözde Ermeni Soykırımı iddialarıyla ilgili söylemlerini Resmi Gazete yayınladığı kararla reddederek ‘yok hükmünde’ saydı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen karar AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti’nin oylarıyla kabul edildi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü Genel Kurul oturumunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanıı Joe Biden’nın sözde Ermeni Soykırımı’a ilişkin tutumu değerlendirildi. TBMM, Başkan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını, yok hükmünde gördü.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararda,

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir

ifadeleri yer aldı.

TBMM’DEN ‘GERİ DÖN’ ÇAĞRISI

TBMM’den çıkan bildirinin devamında, Başkan Biden’a bu kararından geri dönme çağrısı yapıldı. Çağrıda,

Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi gayret göstermek gerekirken Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret söylemlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede Başkan Joe Biden'ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz

söylemleri yer aldı.

(Haber Merkezi)

28 Nis 2021 - 10:14 Malatya- Siyaset

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