Bu proje öğrencilere çok şey katacak

“Evliya Çelebi’nin İzinde” adlı e Twinning Projesi 10 öğretmen ve 33 öğrenci tarafından yürütülmeye devam ediyor. Malatya’da da Yaşar Öncan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yasemin Özcan ile öğrencilerinin bulunduğu projeyle Evliya Çelebi’nin hayatı ve gezdiği yerlerin öğrenilmesi amaçlanıyor. Projede WEB 2.0 araçlarının kullanılması da öğrencilere artı bir avantaj sağlıyor. “Evliya Çelebi’nin İzinde” adlı e Twinning Projesini gazetemize tanıtan Yaşar Öncan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yasemin Özcan, projeyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Farklı illerden 10 öğretmen, 33 öğrenciyle birlikte ‘Evliya Çelebi’nin izinde’ projesini yürüttüklerini dile getiren Özcan, amaçlarının Evliya Çelebi’nin Seyahat Namesini öğrenci ile velilere tanıtmak olduğunu söyledi.
“ÖĞRENCİLERİMİZ MERAK ETTİKLERİ SORULARI HAZIRLADILAR”
WEB 2.0 araçlarıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Özcan,
Bununla ilgili özellikle WEB 2.0 araçlarını kullanarak biz ayda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimiz afiş, videolar hazırlıyorlar. Hem öğrencilerimiz bu pandemi döneminde WEB 2.0 araçlarını kullanıyorlar hem de Seyahatname’yi öğrenmiş oluyorlar. Biz geçen hafta kitabımızın yazarı Prof. Dr. Baki Asiltürk’le bir söyleyişi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları hazırladılar. Sunum üzerinden 2 oturum yaptık. Öğrencilerimiz hazırladıkları soruları sordular, cevaplarını aldılar. Böyle bir süreç geçiriyoruz
şeklinde konuştu.
“AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLARININ KATILDIĞI BİR PROJE”
Malatya’da bu projeyi kendisinin yürüttüğünü ifade eden Özcan,
Bu projenin kurucusu Kütahya’dan Bünyamin Aras ile Kübra Aras. Bunlar projeyi eTwinning’de kuruyorlar. Biz de bu proje biz kabul edildik. Çeşitli okullarda yürütülüyor. Malatya’da bu projeyi yürüten sadece ben varım. ‘eTwinning Projesi’, Avrupa Birliği ortaklarının katıldığı bir proje. Orada yapıyoruz. Amacımız çocuklara WEB 2.0 araçlarını tanıtmak. WEB 2.0 araçlarıyla, çeşitli afiş programları, video programları yapıyoruz. Burada öğrencilerimizin sadece isimlerini paylaşıp, soy isimleri ve yüzlerini paylaşmıyoruz. Mesela çocuklara burada Avatar tasarlıyorlar, WEB 2.0 araçlarıyla Avatarları oluşturuyorlar. Kendilerini bu şekilde tanıtıyorlar
diye konuştu.
“VELİLER DE BU PROJE DÂHİLLER”
“Özellikle amacımız pandemi sürecinde online de olsa çocuklarımıza yardımcı olabilmek” diyen Özcan şunalrı kaydetti:
Bizim bu projedeki amacımız Evliya Çelebi’nin Seyahatnamaesi’ni okumak, tanıtmak, bu sayede öğrencilerimize şehirlerimizin tanımalarına yardımcı olmak. Öğrenciler çok mutlular. Zaten uzaktan eğitim aldıkları için çok sıkılmışlardı. Yeni etkinlikler yapıyorlar. Zoom üzerinden toplantılar yapıyoruz. Yeni şeyler deniyorlar ve çok mutlular. 10 öğretmen, 33 öğrenciyiz. Farklı gruplarda takım oluşturduk. Yeni bir arkadaş grubuyla herkes farklı bir şehir tanıtacak. Bunları anket yaparak belirledik. Bunu da tamamen öğrencilerin isteği ve katılımıyla gerçekleştirdik. 2 hafta çalışacağız, daha sonra 8-9 Mayıs civarı da sunum yapacağız. Veliler de bu proje dâhiller. Projeye başlamadan önce veli ön anket hazırladık. Acaba Seyahatname’yi duydular mı, ne kadar bilgileri bulunuyor?’ diye bir anket hazırladık. Süreçte velilerde var ve öğrencilere yardımcı oluyorlar. Bu benim ilk çalıştığım proje. Açıkçası ben çok mutlu oldum. Bunun kurslarını da almaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz daha kendimizi geliştirdikten sonra proje kurucusu olarak çalışmayı düşünüyoruz. Okul idaresi olsun, Milli Eğitim Müdürlüğü bizim arkamızdalar. Onlara çok teşekkür ediyorum.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.