28 Nis 2021 - 10:11- Eğitim

Bu proje öğrencilere çok şey katacak

“Evliya Çelebi’nin İzinde” adlı e Twinning projesini tanıtan, bu projeye 10 öğretmen ve 33 öğrenciyle katıldıklarını ifade eden Yaşar Öncan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yasemin Özcan, amaçlarının Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ni okumak, tanıtmak, bu sayede öğrencilerin şehirleri tanımalarına yardımcı olmak olduğunu kaydetti. Özcan, “Öğrencilerimiz yeni şeyler deniyorlar ve çok mutlular” dedi.