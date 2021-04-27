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27 Nis 2021 - 19:45- Ekonomi G: 27 Nis 2021 - 19:53

Doğanşehir'de icradan satılık arsa!

Malatya Doğanşehir'de 513 m2 arsa mahkemeden satılık. Kıymeti 384 bin lira olarak belirlenen arsanın ilk satış günü 2 Haziran.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel, arsa mahkemeden satılık, "bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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27 Nis 2021 - 19:45 Malatya/ Doğanşehir- Ekonomi

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