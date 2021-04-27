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27 Nis 2021 - 19:38- Eğitim G: 27 Nis 2021 - 19:45

59 Öğretim Görevlisi alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda Okan Üniversitesi için "2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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27 Nis 2021 - 19:38 Malatya- Eğitim

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