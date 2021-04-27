59 Öğretim Görevlisi alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda Okan Üniversitesi için "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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