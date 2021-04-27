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27 Nis 2021 - 19:32- Yaşam G: 27 Nis 2021 - 19:37

541 itfaiye eri alınacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "İstanbul   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27 Nis 2021 - 19:32 Malatya- Yaşam

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