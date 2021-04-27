Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısında konuştu.
"Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak"
Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan tam kapanma sürecinden de bahseden Bakan Ersoy,
“Türkiye’de 1 yıldır süredir belli kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısıtlamalar kısmı olarak uygulanıyordu. 1 aydır yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma şeklinde uygulanacak. Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak. Bu süreçte turistleri hiçbir zaman kapsamadı. Müze ve ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor. Otellerimiz içerisinde Güvenli Turizm Sertifikasyonları var. Çok iyi bir sertifikasyon programı var. Bu sene kriterleri 152’ye çıkardık. Daha fazla kural koyduk. Otellerin tamamı denetleniyor. Ayda en az 4 kere otellerimiz denetleniyor. 3 tanesi haber verilmeden denetleniyor. Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak. Geçen yıla oranla Türkiye turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve daha sağlıklı olarak hizmet sunacak. Türkiye’ye tatile gelip ülkesine dönen turistlerde covid bulunma ihtimali çok çok düşük çıktı. 10 binde birle ifade edilecek şekilde düşük çıktı. 10 bin üzerinde işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu”
açıklamasına yer verdi.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.