27 Nis 2021 - 13:07- Gündem

Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor!

Antalya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Perşembeden itibaren uygulanacak olan kapanmadan turistler muaf olacak. Geçen yıl Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı. Şu ana kadar 10 bin üzerinde işletme Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu” sözlerine yer verdi.