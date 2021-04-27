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27 Nis 2021 - 12:24- Asayiş G: 27 Nis 2021 - 12:40

Uyuşturucu Kullanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi!

Uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen bir şahıs hastane sevk edildi. Şahsın uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Bahçebaşı Mahallesinde, 26 Nisan’da icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.Ü. isimli şahsın hareketlerinde şüphelenildi. Şahıs uyuşturucu madde kullanma ihtimaline karşı hastaneye sevk edildi ve şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından şahsa adli işlem yapılması talimatı alındı, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

(Haber Merkezi)

# uyuşturucu, madde, hastane

27 Nis 2021 - 12:24 Malatya- Asayiş

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