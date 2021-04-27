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27 Nis 2021 - 11:44- Spor G: 27 Nis 2021 - 11:48

“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Ankaragücü karşısında alınan 3 puandan ötürü teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Bu sezon son dakikalarda yenen goller yüzünden puanlar kaybettiklerini ifade eden Gevrek, disiplinden kopmadan ligin sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı kulüp başkanı Adil Gevrek, Ankaragücü karşısında alınan galibiyetle ilgili olarak Malatya Stadyumu’nda yaptığı açıklamada,

Önemli bir galibiyete imza attıkları için futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bizlere dua eden herkesi tebrik ediyorum. Bulunduğumuz konum gereği önemli bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla iyi bir mücadeleyle 3 puan aldık. Ankaragücü maçı bizim için çok önemliydi. Tabi daha her şey henüz bitmedi. Bu maç çok önemli bir virajdı ve o virajı geçerek 40 puan olduk. Önümüzde Sivasspor maçı var. İnşallah Sivasspor maçında da puan alabiliriz. 1 yıldır bizimle beraber olamayan taraftarımız bize inansınlar, güvensinler. İnşallah ligde kalacağız. Bu sene çok zor bir sene, bu sezonu ligde kalarak bitirmek istiyoruz

ifadelerini kullandı.

“HERKESİN MUTLAKA YAPACAĞI BİR ŞEYLER VARDIR”

Malatya Stadyumu dışında kendisini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Gevrek,

Taraftar stada giremiyor. İçeri giremedikleri için stadın önünde bizleri bekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçek Malatyaspor taraftarımız bizim için çok önemli. İyi günde, kötü günde, zor günde bizlerle beraber oldular. Bütün Malatyaspor taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Taraftarımız elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bizler yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ama Malatya’mızın işadamları, siyasileri hep birlikte bu takıma sahip çıkmamız lazım. Bu takım bu şehrin takımıdır. Sadece Malatya’daki Malatyalıların değil Türkiye’deki Malatyalılar için çok değerlidir. Birlikte nasıl 2. Ligden buralara kadar geldiysek, Süper Lig’de kalıcı olmak istiyorsak birliği ve beraberliği sağlamamız lazım. Bu anlamda herkesten dua bekliyoruz. Herkesten katkı bekliyoruz. Maçlara gelemeyenler nasıl dua ediyorlarsa herkesin mutlaka yapacağı bir şeyler vardır. Hepimiz elimizi taşın altına koyalım ve inşallah takımı hak ettiği yerde koyalım

diye konuştu.

“LİG HENÜZ BİTMEDİ”

Kalan haftalarda oynanacak karşılaşmaların önemine vurgu yapan Adil Gevrek,

Geçen hafta son saniyede yediğimiz golü hepimiz hatırlıyoruz. Maçın son saniyesine kadar disiplinden kopmamamız lazım. Bugün takımımız maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmadı. Mücadele etti ve mücadelesini bırakmadı. O anlamda herkesi tebrik ediyorum. Bu sene son dakikalarda sıkıntılar yaşadık. Bunlardan biri Erzurum maçıydı. Ama artık önümüze bakacağız. Önümüzde 5 tane maç var. Lig henüz bitmedi. Nasıl 90 dakikayı disiplinle devam ettirmemiz gerekiyorsa kalan 5 maçı da aynı disiplinle devam ettirmemiz lazım. Galip gelmenin mutluluğunu yaşayacağız ama önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor

şeklinde konuştu.

# yeni malatyaspor, adil gevrek, ankaragücü

27 Nis 2021 - 11:44 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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