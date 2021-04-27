27 Nis 2021 - 11:44- Spor

“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Ankaragücü karşısında alınan 3 puandan ötürü teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Bu sezon son dakikalarda yenen goller yüzünden puanlar kaybettiklerini ifade eden Gevrek, disiplinden kopmadan ligin sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.