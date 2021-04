YEŞİLYURT’TA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ HAKİM

Grubunda Play off müsabakalarına katılmayı garantileyen Yeşilyurt Belediyespor, 2020-2021 sezonunun iç sahadaki son maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-2 kaybetti. 3. Lig’de ikinci sezonunu geçiren turuncu yeşilliler ligin son haftasında deplasmanda Denizli ekibi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nihat Balan ile iyi bir çıkış yakalayan turuncu yeşilliler sezonu galibiyetle kapatarak Play off müsabakalarına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Ligin 30.haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’de Kızılcabölükspor’a konuk olacak olan Yeşilyurt Belediyespor’da, bu karşılaşmadan sonra tüm dikkatler Play off müsabakalarına çevrilecek. Turuncu yeşilliler lige ara verilmeden mayıs ayı içerisinde play off maçlarına çıkacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 30. Haftanın programı ise şöyle:

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyespor

Nevşehir Belediyespor-Çankaya Futbol Kulübü

Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekirspor

Manisaspor-Ofspor

Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor

Belediye Derincespor-Payasspor

Kızılcaböükspor-Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor