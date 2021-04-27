GENÇ ANTRENÖRLER GÖREVE HAZIR

Konu ile ilgili açıklama yapan antrenörler, desteklerinden ötürü Altın Adamlar Spor Kulübü antrenörü Sedat Turgut’a teşekkürleri sundular. Ortak yapılan açıklamada

Bizlerin ve Malatya karatesinin gelişmesinde en büyük destekçisi olan, ilimizin tüm basın yayın medya organlarına tek tek teşekkür ederken, bizlerin hep destekçisi olan hocalarımızı da buradan sizlerin aracılığı ile isimlerini ifade ederek teşekkür etmek istiyoruz. (Japon Shotokan Karate Assocıatoın) Türkiye Temsilcisi İsmet Turna hocamız uzaktan online dersler vererek her zaman bizlerin bir adım daha ileri doğru, Türk Karate do suna hizmet etmemiz için yol gösterip, bizlere olan, emeklerinden ötürü bir kez daha Hanshi İsmet Turna hocamıza çok teşekkür ederiz. Türkiye Karate Federasyonu Dünya Hakemi Adıyamanlı İsmail Günay hocamız gerek hakemlikte ve her zaman elimizden tutup, tüm başarılarımızdaki başkahraman olan İsmail Günay hocamıza da sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye Karate federasyonu Eğitim ve Dan Kurulu hocalarımızdan, Doğu Anadolu bölgesindeki tüm öğrencilerin destekçisi olan, her zaman yanımızda bizlere güncel bilgileri aktarıp, ilerlememizi sağlayan, Necip Kaplan hocamıza da çok teşekkür ederiz. Türk Karatesinin ve Türk milletinin her zaman hizmetindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini Malatya Karatesinin gelişip ilerlemesi için canla başla çalışacağız. Her şey güzel Malatya'mızın güzel insanları için

denildi.