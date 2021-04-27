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27 Nis 2021 - 10:51- Gündem G: 27 Nis 2021 - 10:56

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye ceza kesildi

Malatya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza kesilirken, 26 iş yeri ile araca işlem yapıldı.

FERDİ DURDU
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Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 23 Nisan ile birlikte hafta sonu Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kent merkezinde kısıtlamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar ile az sayıda araç dikkat çekerken, yasağa uymayanlara para cezası uygulandı.

78 KİŞİYE 70 BİN 200 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 lira, maske takma kuralına uymayan 7 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 TL cezası uygulandı.

BİN 879 İŞYERİ DENETLENDİ

Ekipler ayrıca, kısıtlama kapsamında 2 bin 88 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi. Ekipler tarafından 19 iş yeri ile 7 araca işlem yapıldı.

Emniyet ekipleri bin 879 işyerini (market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi, AVM) denetlerken, 19’una işlem yaptı. 85 toplu taşıma ve ticari aracı (otobüs, taksi, servis) kontrol eden ekipler, 7’sine işlemde bulundu. Polis ekiplerince 89 kahvehane ve sohbet evi, 5 pazar yeri ve piknik alanı, 21 cami, açık alan ve taziye yeri, 9 spor merkezi, hamam sauna ve düğün salonu kontrol edildi.

71 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Emniyet ekiplerince, maske takma kuralına ilişkin bin 13 kişiyi kontrol ederken, 7 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralına uyma konusuna ilişkin, bin 16 kişi kontrol edilirken, para cezası uygulanmadı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 TL para cezası uyguladı.

İzolasyon ihlali sonucunda yurda yerleştirilen kişi sayısı 28 olarak açıklanırken, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise evine gönderildi.

# ceza, korona virüs, covid-19, Kısıtlama

27 Nis 2021 - 10:51 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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