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27 Nis 2021 - 10:38- Yaşam G: 27 Nis 2021 - 10:46

“İşimi de başka şeyler üretmeyi de çok seviyorum”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Ayfer Kölük, aynı zamanda tiyatro ve sinema oyunculuğu da yapıyor. Çok sevdiği tiyatro ile sahnenin tozunu yutan Kölük, “Tiyatro oyununda oynamak benim için bambaşka bir tecrübeydi. Sahnede olmak bambaşka bir duygu” dedi.

FERDİ DURDU
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Bölümü mezunu olan Kölük, Sağlık Bakanlığı bünyesinde UMKE gönüllüsü olarak görev yaparken, bakanlıkla ortak projede birlikte çalışan Hayata Bağış Derneği’nin Malatya Temsilciliğini de yürütüyor. Kölük, aynı zamanda Ekstrem Dağcılık Kulübü yönetiminde de yer alıyor.

Görevini çok seven Kölük, aynı zamanda sanatın birçok dalıyla da uğraşıyor. Yan flüt çalıp, resim yapan Ayfer Kölük, hemşire olarak görev yaparken birçok alanda da kendisini geliştiriyor.

Kölük, sanatla uğraşırken bir yanının eksik olduğunu fark ettiğini ve kendi sınırlarını zorladığını ifade ederek, tiyatro ile ilgilendiğini ve aldığı kursun ardından tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde rol almaya başladı.

SINIR GÖREVİNDE BULUNDU

2018 yılında Ebeler ve Hemşireler Haftası Etkinliği çerçevesinde Malatya ili adına yılın hemşiresi seçilen Kölük,

UMKE olarak görev yapıyorum. Bakanlığımız onay verdiğinde farklı görevlere gidiyorum. Şırnak’ta, Cerablus’ta, Afrin’de, Kilis’te sınır görevlerinde bulundum. Oralarda çok farklı şeyler yaşadım. Vatanımız için görev yapmak gerçekten çok aynı bir onur

dedi.

“KUCAĞIMA ALDIĞIMDA AYNI BEBEK OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Kilis’te Sahra Hastanesi’nde görev yaptığını anlatan Kölük,

Yeni doğan bir bebeğin öldüğü be ambulansta müdahaleye başlandığı bildirildi. Ambulansla hızlı bir şekilde bizim bulunduğumuz alana ulaştırıldı. Bebeğe müdahalede bulunduk, entübe ettik. Yarım saat kadar müdahalede bulunduktan sonra bebek canlandı. Sonrasında ambulansla Gaziantep’e sevk edildi. Bu sırada ateşli silah yaralanmaları geliyordu onlara müdahale ediyorduk. Aynı zamanda yeni doğumlar oluyordu bebeklere bakıyorduk. Yaklaşık 10 gün sonra bize bir bebeğin teslim edileceği bilgisi geldi. Bebek geldi, kucağıma aldığımda bizim müdahale ederek, hayata döndürdüğümüz bebek olduğunu fark ettik. Sağlıkçı arkadaşlarımız bebeğe güzel kıyafetler almışlar. Bebeği, anneye teslim ederken hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Ona yeniden bir yaşama döndürdük, bu gerçekten çok güzeldi. O an yaşadıklarımı anlatamam

diye konuştu.

“SAHNEDE OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU”

Birçok sanat dalının sentezyen bir branş olduğunu fak ettiğini dile getiren Kölük, “Tiyatro oyununda oynamak benim için bambaşka bir tecrübeydi. Tabii ki zorlukları var ama o alkışları duymak bambaşka bir duygu. Çok yoruluyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Sahnede olmak bambaşka bir duygu, o alkışı duyduğunuz zaman sanki kendinizi dünyanın hakimiymiş gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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27 Nis 2021 - 10:38 - Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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