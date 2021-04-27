MSB'DEN ACI HABER!

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ve Piyade sözleşmeli Er Mustafa Çalım şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamaya göre
Kahraman silah arkadaşlarımız 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet ; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
dedi.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.