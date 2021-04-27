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27 Nis 2021 - 10:27- Gündem G: 27 Nis 2021 - 10:45

MSB'DEN ACI HABER!

Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda Piyade Teğmen Mehmet KIRIM ve Piyade Er Mustafa ÇALIM şehit düştü.
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Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ve Piyade sözleşmeli Er Mustafa Çalım şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamaya göre

Kahraman silah arkadaşlarımız 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet ; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

dedi.

(Haber Merkezi)

# şehit

27 Nis 2021 - 10:27 Malatya- Gündem

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